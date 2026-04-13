13 апреля 2026, 08:20
Опасность атаки беспилотников объявлена в Ленобласти
В российском регионе ожидают налета БПЛА
В Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, в области 13 апреля возможно снижение скорости мобильного интернета.
Ранее сообщалось о том, что минувшей ночью БПЛА были сбиты над шестью регионами России. Преимущественно атаки совершались на южные территории страны.