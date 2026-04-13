Опасность атаки беспилотников объявлена в Ленобласти

В Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в области 13 апреля возможно снижение скорости мобильного интернета.

Ранее сообщалось о том, что минувшей ночью БПЛА были сбиты над шестью регионами России. Преимущественно атаки совершались на южные территории страны.