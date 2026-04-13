Лес едва не сгорел из-за полыхавшей травы в Карелии

В поселке Гумарино днем 11 апреля случился пожар на открытой территории. Об этом сообщает паблик ОПС по Суоярвскому округу.

По данным источника, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Пожар был ликвидирован добровольцами из числа местных жителей до приезда пожарной охраны. Удалось избежать перекидывания пламени на лес.

Ранее сообщалось о том, что на этой неделе в Карелию придут дожди.