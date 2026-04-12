Карельские росгвардейцы не дали похитить имущество организаций

Росгвардейцы в Карелии за неделю совершили 318 выездов по срабатыванию тревожных кнопок, сообщили в республиканском силовом ведомстве.

Сигналы поступали с охраняемых объектов и квартир жителей республики. Уточняется, что в восьми случаях были пресечены попытки хищения имущества организаций. Росгвардейцы задержали 5 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступлений задержаны 3 гражданина.

По информации источника, общая сумма хищения составила более 14 тысяч рублей.