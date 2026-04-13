Беспилотники атаковали шесть регионов России ночью

За прошедшую ночь силы ПВО сбили над территорией России 33 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным военного ведомства, БПЛА были уничтожены в Крыму, в Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Ростовской областях. О возможных жертвах и разрушениях не сообщается.

