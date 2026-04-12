Огнеборцы боролись с пожаром в дачном доме в Карелии

Огнеборцы Карелии привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в Прионежском районе, сообщили в республиканском МЧС.

По данным источника, инцидент произошел днем 11 апреля на улице Сиреневой в СНТ «Надежда-2».

Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и восемь специалистов. В результате огнём была повреждена наружная стена дома на площади двух квадратных метров.

Ранее сообщалось о пожаре в деревне Ножево Пудожского района, там горела сухая трава вблизи жилого дома.