Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Карелии 15 января

В четверг, 15 января, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -12,-14°С, днем -8, -10°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На севере местами сохранение изморози. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -12,-17°С, по северным районам местами -20,-25°С, днем -8, -13°С, местами до -16°С.

По прогнозу Гидрометцентра России в Калевале ночью -13, днем -9. В Кеми температура ночью составит -13, днем -11. В Кондопоге ночью столбики термометров покажут -9, днем -6. В Медвежьегорске ночью -9, днем -7. В Олонце на термометрах будет ночью -11, днем -7. В Пудоже ночью -8, днем -7. В Сегеже температура опустится ночью до -11, днем -9. В Сортавале ночью -9, днем -5. В Суоярви ночью будет -10, днем -9.