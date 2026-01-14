«Слюдариум» в Петрозаводске хочет идти в ногу с молодежью

В результате совместной с молодыми ребятами работы в постоянной экспозиции «Слюдариума» появились оригинальные выставочные инсталляции, интерактивные элементы и обонятельные модули. В рамках проекта для молодежи были разработаны альтернативы стандартным музейным экскурсиям. Теперь в музейном пространстве доступны чат-бот экскурсия для индивидуальных посетителей и формат квиза для групп, что позволяет разнообразить работу с аудиторией и обогатить опыт посещения музея. Работа с подростками и молодежью является одним из стратегически приоритетных направлений деятельности «Слюдариума».

«Фабричная факТУРа» - это второй молодежный проект, который позволил юным жителям Петрозаводска стать проектировщиками и сотворцами выставки, задуманной для них. Молодые ребята, сначала осваивали методологию креативного мышления, а потом, используя эти инструменты, разрабатывали интерактивные и вовлекающие элементы, которые позволили погрузиться в историю предприятия, закрывшегося в конце XX века.

Выставка представила историю Петрозаводской слюдяной фабрики в трех темах:

«Человек — главная производственная сила» подчеркивает важность человеческого труда и самоотдачи в производственном процессе, демонстрируя, что успех предприятия — это результат совместных усилий и достижений всего коллектива работников.

«Фабрика достижений» рассказывает о влиянии предприятия на жизнь общества, его заслугах и достижениях на уровне страны.

«Культура трудового коллектива Петрозаводской слюдяной фабрики» фокусируется на социокультурной жизни работников предприятия, подчеркивая важность коллективных активностей, которые объединяли людей за рамками их основной трудовой деятельности.

На экспозиции представлено более 180 предметов, рассказывающих историю фабрики, включая орден «Знак почета», продукцию фабрики, личные грамоты работников и рабочие инструменты, выпуски газеты «Работница».