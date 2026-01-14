Артур Парфенчиков проверил ход строительства дома на улице Белинского

На сегодняшний день это самый большой дом в Карелии, который строится для расселения аварийного фонда. Он будет состоять из трех секций и рассчитан на 251 квартиру. В каждой из них предусмотрен балкон.

Работы ведет АО «Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация». Строители уже смонтировали шесть этажей одной из секций, начали монтаж второй и обустройство фундамента третьей.

Дом выполнен из трехслойных стеновых панелей – теплый, хороший. Такие же строим для продажи. В ближайшее время начнем работы по остеклению. Идем по графику, все будет построено в срок,

– рассказал генеральный директор компании Борис Жадановский.

Многоквартирный дом на улице Белинского возводят в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы. Его строительство началось в сентябре 2025 года. Ввести дом в эксплуатацию планируется в декабре 2026-го.

Строить под расселение дома в девять и более этажей – хорошее решение. Нужно этот опыт масштабировать и распространять на районы, где есть условия для такого строительства. До конца года семьи должны получить ключи от квартир в новом доме, это станет настоящим новогодним подарком для людей. Многие, я уверен, переедут сразу,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Напомним, строительство ведется на сверхлимитные средства, которые Карелия получила благодаря досрочному завершению прошлой программы и была готова к началу новой. Регион первым в стране подал заявку в Фонд развития территорий на финансирование. Помимо денег на выплаты компенсаций и покупку вторичного жилья в 2025 году, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» Карелии были выделены дополнительные средства на строительство домов.

На этом месте были три расселенных аварийных дома, их снесли. По предыдущей программе расселения компания «КСМ» построила здесь два дома, каждый на сорок квартир. Новый дом – самый большой из тех, которые мы когда-либо строили по программе расселения. Темпы работ высокие. К концу года дом будет сдан уже с чистовой отделкой и сантехникой,

– сообщил вице-премьер Правительства Карелии по развитию инфраструктуры Виктор Россыпнов.

По словам застройщика, фасад первого этажа будет покрыт антивандальной краской. Квартиры в доме спланированы исходя из потребности будущих жильцов.

Вместе с Минстроем мы продумывали и согласовывали квартирографию, чтобы учесть все, что нужно людям. Здесь будет 128 двухкомнатных квартир, одинаковое количество однокомнатных и трехкомнатных, Обязательно предоставим квартиры в новом доме первоочередникам,

– пояснила Глава Петрозаводска Инна Колыхматова.

В Петрозаводске в рамках нового этапа программы необходимо расселить почти 7 тысяч аварийных квартир общей площадью более 282 тыс. кв. метров. Также в городе для расселения используют механизм комплексного развития территорий. Так, в 2025 году из 103 расселенных квартир в рамках КРТ расселили 51.

Помимо Петрозаводска, многоквартирные дома в рамках реализации программы также строят в Беломорске, Питкяранте, Суоярви и Лахденпохье. В 2025 году в Карелии было расселено из аварийного фонда более 900 семей.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.