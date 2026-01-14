14 января 2026, 17:13
В Карелии мужчина незаконно получал выплаты за умершую мать
Житель Сортавалы стал мошенником и получил штраф
Фото: «Петрозаводск говорит»
Жителя Сортавалы признали виновным в мошенничестве при получении выплат, сообщили в паблике Сортавальского городского суда.
Установлено, что мужчина более года пользовался банковской картой умершей матери, которая являлась получателем ежемесячной пенсии по потере кормильца. Мужчина оплачивал карточкой товары и услуги, обналичивал денежные средства. Всего на свои нужды мошенник потратил более 400 тысяч рублей.
Мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 100 000 рублей и постановил взыскать причиненный материальный ущерб. Приговор суда не вступил в законную силу.