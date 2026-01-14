14 января 2026, 16:18
Происшествия

Пешехода сбили на набережной Варкауса в Петрозаводске

Человек попал под колеса микроавтобуса в карельской столице
ДТП на Варкауса
Фото: камера наблюдения

Сегодня днем на набережной Варкауса в Петрозаводске автомобиль сбил человека.

По данным очевидцев, микроавтобус снес пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После удара человек пролетел несколько метров. О его судьбе на данный момент информации нет.

Ранее сообщалось о том, что открывшийся капот привел к ДТП с пострадавшими в Карелии.

