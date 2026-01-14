Открывшийся на ходу капот привел к ДТП с пострадавшими в Карелии

В Медвежьегорском районе в автомобиле Lada Priora на ходу открылся капот. В итоге водитель оказался на время «ослеплен», не справился с управлением, а машина укатилась в кювет, сбила дорожный знак и опрокинулась.

Серьезное ДТП произошло утром 13 января вблизи поселка Толвуя. Водитель не стал звонить в дорожную полицию и покинул место аварии. Впоследствии его нашли.

В Госавтоинспекции предположили, что 23-летний водитель двигался слишком быстро и не убедился, что его машина исправна.

В аварии пострадали два пассажира автомобиля. Мужчины 40 и 49 лет впоследствии обратились самостоятельно за медицинской помощью. В отношении молодого водителя составили ряд административных материалов.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о сбитой на пешеходном переходе женщине.