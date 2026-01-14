Автомобиль Toyota сбил женщину на пешеходном переходе в Сегеже

На пешеходном переходе на Заводской улице в Сегеже пострадала женщина. ДТП произошло утром 13 января.

В дорожной полиции установили, что 47-летний водитель автомобиля Toyota Camry наехал на 53-летнюю женщина. В момент ДТП она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате женщина получила повреждения, ее госпитализировали.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о дорожных авариях в Карелии при обгоне и выезде на встречную полосу. За прошлый год произошло 62 подобных ДТП, погибли 11 человек, 113 были травмированы.