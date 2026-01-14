Петрозаводчанин судился с магазином из-за яиц с плесенью

Петрозаводчанин судился с магазином из-за яиц. Петрозаводский городской суд признал правоту горожанина.

Мужчина купил куриные яйца с нормальным сроком годности в одном из магазинов. На следующий день он съел несколько штук, а после заметил на поверхности яиц плесень, включая черный аспергилл.

Житель столицы Карелии вернул яйца в магазин и получил деньги, но потребовал, чтобы ему выплатили компенсацию морального вреда, так как он сильно испугался за свое здоровье и семьи. Но в магазине ему отказали и тогда мужчина пошел в суд.

Ответчик не смог предоставить в суде доказательств того, что плесень на яйцах выросла не по его вине. В итоге суд взыскал с магазина компенсацию морального вреда в размере восьми тысяч рублей и назначил штраф в размере четырех тысяч за то, что магазин отказался добровольно выполнить требования потребителя. Решение суда пока не вступило в силу.