14 января 2026, 13:48
Юные тхэквондисты вернулись из Калининграда домой с медалями
Шесть наград завоевали юниоры из Карелии на первенстве Северо-Запада
фото: freepik
Шесть медалей завоевали карельские тхэквондисты на турнире в Калининграде. В копилке юных спортсменов одна золотая награда, две серебряные и три бронзовые.
Первенство Северо-Запада по тхэквондо ВТ среди юниоров 15-17 лет прошло в минувшие выходные. О результатах юных спортсменов рассказали в паблике «Федерация тхэквондо республики Карелия». Высшую награду завоевал Радамир Рожановский, вторые места у Елизаветы Фокиной и Екатерина Васильевой, третье место у Дарьи Кокатевой, Александры Доброхотовой и Максима Ганичева.
Тренируют тхэквондистов Ангелина Шафоростова, Илья Суслов и Оксана Джамансартова.