Юные тхэквондисты вернулись из Калининграда домой с медалями

Шесть медалей завоевали карельские тхэквондисты на турнире в Калининграде. В копилке юных спортсменов одна золотая награда, две серебряные и три бронзовые.

Первенство Северо-Запада по тхэквондо ВТ среди юниоров 15-17 лет прошло в минувшие выходные. О результатах юных спортсменов рассказали в паблике «Федерация тхэквондо республики Карелия». Высшую награду завоевал Радамир Рожановский, вторые места у Елизаветы Фокиной и Екатерина Васильевой, третье место у Дарьи Кокатевой, Александры Доброхотовой и Максима Ганичева.

Тренируют тхэквондистов Ангелина Шафоростова, Илья Суслов и Оксана Джамансартова.