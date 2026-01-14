14 января 2026, 12:49
В Хабаровском крае бандиты построили трубопровод и похищали топливо
Злоумышленники из Хабаровского края похитили тонны топлива с тепловозов
Фото: freepik
В Хабаровском крае задержаны десять участников организованной группы, похищавшей топливо с тепловозов. Их подозревают в краже 58 тонн горючего, сообщает «Российская газета».
По информации источника, подозреваемые арендовали гараж, где разместили резервуар на 25 кубометров. Между зданием и железнодорожным полотном проложили подземный трубопровод длиной около 200 метров. Когда поезд тормозил на станции, злоумышленники подключали шланг к топливному баку и сливали дизель.
Среди задержанных есть и машинисты локомотивов. У них изъято 27 тонн похищенного топлива стоимостью около 1,5 миллионов рублей. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.