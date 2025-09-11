Новый ФАП в Матросах планируют открыть в конце сентября

Новое здание фельдшерско-акушерского пункта уже построено.

Получена лицензия, идет подключение к электроснабжению и интернету. Открытие ФАПа запланировано до конца сентября,

— рассказала парламентариям и заместителю главы администрации Матросского сельского поселения Анне Гомза главный врач Пряжинской ЦРБ Валентина Рябова.





В настоящее время медицинская помощь оказывается в приспособленных помещениях здания, в котором также находятся детский сад, школа, местная администрация, библиотека. Новый ФАП общей площадью 80 кв. м разместился неподалеку. Здесь расположены кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, стерилизационная и прививочная комнаты, другие помещения. Стены внутри здания строители обшили износостойкими медицинскими панелями.







Мы уже находимся в процессе переезда. В новом ФАПе, конечно, намного комфортнее. У меня будет просторный кабинет, есть отдельное помещение для хранения лекарств. Будет и новое оборудование,

— сказала фельдшер Анастасия Душина, которая оказывает медпомощь жителям поселка уже шесть лет.



Вице-спикер Ольга Шмаеник напомнила о действующих мерах поддержки специалистов сферы здравоохранения на селе, в том числе о праве получить по месту работы бесплатный земельный участок для строительства жилья:



Когда у специалиста есть собственный дом, его связь с населенным пунктом, где он работает, становится гораздо крепче. Это ключевой фактор для закрепления кадров и их мотивации работать на селе долгие годы. Да и многие просто не хотят после учебы оставаться в городах, хотят вернуться домой или жить в небольших деревнях, поселках, быть ближе к природе.



Депутатов также интересовал вопрос реализации лекарственных препаратов, так как в Матросах нет аптеки. Как рассказала фельдшер, при ФАПе действует пункт продажи лекарств, заключен договор с «Карелфармом», что позволяет жителям оперативно приобрести необходимые препараты на месте.



В ходе встречи обсуждался и кадровый вопрос. Главврач Пряжинской ЦРБ Валентина Рябова сообщила, что кадровая укомплектованность в районе высокая, а недавно новые специалисты пополнили штат подразделений больницы в поселках Новые Пески и Эссойле.







Новый ФАП в Матросах – долгожданный. В помещениях светло, красиво, комфортно. Здесь будут получать медицинское обслуживание более 700 жителей нашего поселения. Очень рады, что теперь у нас будут такие условия для пациентов – и маленьких, и взрослых,

- сказала заместитель главы администрации Матросского сельского поселения Анна Гомза.



По словам Председателя Законодательного Собрания, программа модернизации первичного звена здравоохранения в Карелии активно реализуется.



Для нас это один из приоритетов, потому что речь идет о здоровье людей. До конца года в республике в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» должны появиться восемь амбулаторий и девять фельдшерско-акушерских пунктов, два из них в Пряжинском районе – в Матросах и в Святозере,

— сказал Элиссан Шандалович.



Спикер парламента также отметил, что карельские проекты модульных ФАПов и амбулаторий берут на вооружение коллеги из Ленинградской области.



Вопрос с обновлением компьютерной техники депутаты взяли в работу.

Фото: ЗС РК