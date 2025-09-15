15 сентября 2025, 11:50
Новый ФАП построили в карельском поселке
В Матросах готовятся к открытию медицинской точки
Фото минздрава Карелии
В поселке Матросы построен новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Карелии.
По данным ведомства, ФАП возведен по программе одного из нацпроектов. В здании готовы кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, а также другие помещения.
Новый медицинский пункт откроется в конце сентября. Помощь там будут получать более 700 человек.
