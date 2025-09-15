Новый ФАП построили в карельском поселке

В поселке Матросы построен новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Карелии.

По данным ведомства, ФАП возведен по программе одного из нацпроектов. В здании готовы кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, а также другие помещения.

Новый медицинский пункт откроется в конце сентября. Помощь там будут получать более 700 человек.

