Новые самолеты проверяют на прочность на Крайнем Севере

Три новых отечественных самолета проверяют на прочность в арктических условиях. Речь идет о судах Sukhoi Superjet 100, МС‑21 и Ил‑114‑300.

Противообледенительные системы проверяют в Архангельской области над Белым морем. В испытаниях участвуют специалисты и эксперты сертификационных центров, службы аэропорта в Архангельске оказывают экипажам поддержку.

По информации «Российской газеты», Ил-114-300 призван заменить устаревшие Ан-24 и разработан для применения на аэродромах со слабой аэродромной инфраструктурой, на посадочных площадках с условиями максимальной автономности.

По сообщению издания 29.ru, предварительно рассматривается возможность использования новых самолетов на направлениях Архангельск — Мурманск, Нарьян-Мар, Петрозаводск, Санкт-Петербург, а также на местных маршрутах: Соловки, Котлас и других.