Размер живота мужчины укажет на ожирение

Более 90 сантиметров в талии указывает на абдоминальное ожирение у мужчин, заключили в российском Минздраве.

Диагноз поставят при окружности живота 94 сантиметра, указано в методических рекомендациях ведомства по диспансеризации репродуктивного возраста мужчин и женщин, пишет РИА Новости.

Окружность талии измеряют обычным сантиметров, пациент должен стоять и дышать спокойно. Сантиметровую ленту необходимо расположить для измерений на уровне пупка.

Если у мужчины имеются признаки ожирения и избыточная масса, то его направят на дополнительную консультацию и наблюдение в центре здоровья.