23 марта 2026, 10:11
Размер живота мужчины укажет на ожирение
При окружности живота в 94 см мужчине поставят диагноз ожирение
Более 90 сантиметров в талии указывает на абдоминальное ожирение у мужчин, заключили в российском Минздраве.
Диагноз поставят при окружности живота 94 сантиметра, указано в методических рекомендациях ведомства по диспансеризации репродуктивного возраста мужчин и женщин, пишет РИА Новости.
Окружность талии измеряют обычным сантиметров, пациент должен стоять и дышать спокойно. Сантиметровую ленту необходимо расположить для измерений на уровне пупка.
Показатель в 94 сантиметра у мужчин является диагностическим критерием абдоминального ожирения.
Если у мужчины имеются признаки ожирения и избыточная масса, то его направят на дополнительную консультацию и наблюдение в центре здоровья.