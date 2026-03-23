Мошенники стали чаще подделывать видео от имени знакомых

Мошенники начали активно использовать технологию дипфейк (сгенерированные изображения, видео или голос реального человека – прим. редакции) для подделки видеосообщений с лицами знакомых людей, сообщили РИА Новости со ссылкой на руководителя группы антифрода в «Яндексе» Андрея Будилова.

«Видеосообщение от «руководителя» или звонок от «сотрудника полиции» с просьбой срочно перевести деньги – такие сценарии мошенничества с использованием дипфейков становятся трендом и встречаются все чаще,

– рассказал Андрей Будилов.

Он отметил, что мошенники используют дипфейки, чтобы вызывать больше доверия у потенциальной жертвы.

При получении подозрительных видео- и аудиосообщений эксперт рекомендовал трезво оценивать ситуацию. По его словам, признаками обмана являются давление на эмоции, искусственная спешка и неотложные просьбы, которых раньше от человека не поступало.

Стоит обращать внимание на естественность мимики и движений на видео, живые паузы и интонации в голосе. Рекомендуется помнить, что наличие персональной информации у собеседника — не повод ему доверять. Аферисты могут ее использовать для создания иллюзии знакомства или близости, заключил эксперт.

