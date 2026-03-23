Нежелание идти пешком обернулось для жителя Карелии уголовными делами

В полицию Сортавалы обратились двое местных жителей, которые обнаружили в своих автомобилях следы проникновения, сообщили в республиканском МВД.

К преступлениям оказался причастен ранее судимый 31-летний житель города.

По данным полиции, после посиделок с алкоголем мужчине не захотелось возвращаться домой пешком, и он решил угнать автомобиль. Он заметил отечественную машину, которая не была закрыта, проник внутрь и попытался завести её, соединив провода, но не получилось. Затем злоумышленник попробовал завести тем же способом ещё одну машину, но снова потерпел неудачу. Он сильно разозлился и разбил в машине стёкла и фонари, а после пошёл домой пешком.

Ущерб от его действий составил 7 тысяч 500 рублей. Мужчина дал признательные показания. В отношении него возбуждены два уголовных дела о покушении на угон и умышленном повреждении имущества, совершённом из хулиганских побуждений. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

