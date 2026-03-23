Актриса из популярных сериалов умерла в 51 год

Канадская актриса Кэрри Энн Флеминг, известная по своим ролям в сериалах «Сверхъестественное», «Я - зомби» и в фильме «Звездные врата», ушла из жизни в возрасте 51 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным источника, Флеминг умерла в Канаде в кругу близких. Ранее у актрисы был диагностирован рак груди.

