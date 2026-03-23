23 марта 2026, 09:22
Актриса из популярных сериалов умерла в 51 год
Канадская актриса Кэрри Энн Флеминг скончалась от рака груди
Фото: Shopify
Канадская актриса Кэрри Энн Флеминг, известная по своим ролям в сериалах «Сверхъестественное», «Я - зомби» и в фильме «Звездные врата», ушла из жизни в возрасте 51 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.
По данным источника, Флеминг умерла в Канаде в кругу близких. Ранее у актрисы был диагностирован рак груди.
