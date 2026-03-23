Бревна раздавили ребенка в российском регионе

Двенадцатилетний ребенок погиб на территории лесообрабатывающего предприятия в Приморском крае

22 марта на территории лесообрабатывающего предприятия в Приморском крае погиб школьник. Следователи считают, что территория склада не была огорожена, доступ посторонних не был ограничен, пишет «Газета.Ru».

Ребенок вместе с другом залез на штабель лесоматериала, в итоге бревна сдвинулись. Одно бревно упало на мальчика и раздавило. Спасти ребенка не смогли.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело, обстоятельства несчастного случая пока устанавливают.