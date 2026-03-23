Подростка изрезали ножом в торговом центре в Петербурге

В торговом центре подросток напал с ножом на другого несовершеннолетнего. ЧП случилось в ресторанном дворике торгового центра «Атмосфера»

17-летний юноша с тремя друзьями зашел в ТЦ поесть после футбола. Компания стала собираться домой, но молодым людям за соседним столиком показалось, что на них как-то не так посмотрели, пишет «Фонтанка» со слов матери пострадавшего.

Один из молодых людей подошел к 17-летнему парню сзади, положил руку на плечо и спросил, что он смотрит. После схватил парня за волосы и нанес несколько ударов ножом по лицу. Нападавшие сбежали, но их запечатлела камера наблюдения.

Друзья пострадавшего мальчика вызвали полицию. Подросток обратился за медпомощью. Со слов матери, ему сделали операцию.