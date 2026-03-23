Стало известно о дате начала субботников в карельском городе

Субботники в Петрозаводске начнутся с 1 апреля, сообщила в своем телеграм-канале глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По ее словам, 20 апреля в усиленном режиме в городе пройдет первая дератизация. К участию пригласили управляющие компании, ТСЖ и юридические лица.

Глава Петрозаводска отметила, что порядок на улицах города наводится ежедневно. С улиц убирают песок и пыль. Уже вывезено две тысячи тонн смета.

