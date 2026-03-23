Перебегавший дорогу ребенок погиб в Ленобласти

В Ленинградской области 12-летний пешеход погиб в ДТП. Об этом сообщили в полиции региона.

По данным правоохранителей, трагедия случилась около 20 часов 22 марта на трассе А-118. 48-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» совершил наезд на шестиклассника, который перебегал дорогу в неположенном месте. От полученных травм ребенок умер на месте.

