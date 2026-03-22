22 марта 2026, 15:27
В полиции уточнили возраст погибшего в Карелии водителя
Погибший в Кондопожском районе автомобилист неделю назад отпраздновал 18-летие
Фото ГАИ
В Госавтоинспекции Карелии уточнили возраст водителя, погибшего сегодня в дорожной аварии в Кондопожском районе.
В ГАИ рассказали, что неделю назад погибший автомобилист отметил свое 18-летие. В первоначальном пресс-релизе говорилось о том, что ему было 17 лет.
Напомним, автомобиль ВАЗ-21099 вылетел с дороги недалеко от поселка Кончезеро сегодня в 7 часов утра. После столкновения с деревом водитель погиб.