Элиссан Шандалович проверил строительство хирургического корпуса

Как сообщил Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети, строители уже приступили к внутренней отделке масштабного и важного для Карелии медицинского объекта.

Особое внимание спикер парламента, Заслуженный врач Карелии обратил на реанимационное отделение: по его оценке, здесь в разы больше инженерных коммуникаций, чем в других отделениях. В числе систем — медицинские газы, мощная электрика, сложные слаботочные системы и комплексы очистки воздуха: всё это обеспечит медработникам максимум возможностей для спасения пациентов в критическом состоянии.

Семиэтажный корпус будет включать 12 операционных залов, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также центр по спасению конечностей. На первом этаже разместится диагностическая зона с МРТ, КТ, рентген‑аппаратами и лабораторией. Всё необходимое медицинское оборудование уже закуплено, отметил Элиссан Шандалович.

Ещё одна ключевая деталь проекта — вертолётная площадка на крыше здания. Она рассчитана на приём тяжёлых вертолётов массой около 14 т (в том числе моделей семейства Ми‑8). Благодаря ей, пояснил председатель Законодательного Собрания Карелии, удастся значительно сократить время доставки тяжёлых пациентов из районов республики.

Объект возводят в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия. Срок сдачи — конец года. Чтобы уложиться в график, потребуется нарастить число рабочих на площадке, считает парламентарий.

Держим объект на постоянном контроле,

— подчеркнул Шандалович.

В итоге комплекс станет одним из самых современных хирургических центров на Северо‑Западе России, добавил парламентарий.