Ночью в Карелии температура местами снизится до минусовой

Завтра, 11 мая, в Карелии ожидается облачная, но теплая погода. По данным региональной гидрометеослужбы, температура воздуха ночью на большей территории региона +2…+7ºС, лишь местами она понизится до -2ºС. Днем воздух прогреется до +13…+18ºС.

Синоптики также предупреждают, что ночью по северо-западным районам республики местами, а днем на большей части пройдут небольшие дожди.

Ветер ожидается южный, юго-западный 6-11 м/с. Днем местами в порывах он будет достигать 15 м/с. Фото: pixabay.