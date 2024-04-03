Некоторых россиян попросили не увлекаться чаем

Гастроэнтеролог Валерия Антюфеева перечислила заболевания, при наличии которых людям следует ограничить употребление чая. Слова специалиста приводит «Газета.ру».

Как отметила медик, содержащиеся в чае танины способны образовывать соединения с железом, из-за чего железо не будет усваиваться организмом. Антюфеева посоветовала выпивать не более трех чашек чая в день тем людям, которые имеют дефицит железа в организме или железодефицитную анемию.

Из-за содержания кофеина употребление чая также стоит ограничить людям с тревожно-депрессивным расстройством, поскольку напиток может лишь усилить стресс. У людей с функциональной диспепсией злоупотребление чаем может вызвать тошноту и боль в желудке, особенно если пить его натощак. Для предотвращения такой реакции врач посоветовала добавить в чай несколько капель молока.

Антюфеева добавила, что превышать норму кофеина не стоит также беременным женщинам. // Фото: unsplash.com / Kelly Sikkema