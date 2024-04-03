03 апреля 2024, 21:11
Россия

Некоторых россиян попросили не увлекаться чаем

Врач объяснила, при каких заболеваниях чай может быть вреден для здоровья

Гастроэнтеролог Валерия Антюфеева перечислила заболевания, при наличии которых людям следует ограничить употребление чая. Слова специалиста приводит «Газета.ру».

Как отметила медик, содержащиеся в чае танины способны образовывать соединения с железом, из-за чего железо не будет усваиваться организмом. Антюфеева посоветовала выпивать не более трех чашек чая в день тем людям, которые имеют дефицит железа в организме или железодефицитную анемию.

Из-за содержания кофеина употребление чая также стоит ограничить людям с тревожно-депрессивным расстройством, поскольку напиток может лишь усилить стресс. У людей с функциональной диспепсией злоупотребление чаем может вызвать тошноту и боль в желудке, особенно если пить его натощак. Для предотвращения такой реакции врач посоветовала добавить в чай несколько капель молока.

Антюфеева добавила, что превышать норму кофеина не стоит также беременным женщинам. // Фото: unsplash.com / Kelly Sikkema

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Гастроэнтеролог
Валерия Антюфеева
Железо