03 апреля 2024, 20:31
Звания народного артиста России присвоены известным актерам
Путин присвоил звание народного артиста 19 россиянам
Владимир Путин присвоил звание народного артиста России 19 деятелям культуры. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, народными артистами стали актеры театра и кино Александр Семчев, Ирина Пегова, Константин Лавроненко.
Отмечается, что звание присвоено артистам за «большие заслуги в развитии кинематографического, музыкального, театрального, хореографического и циркового искусства». // Фото: unsplash.com / Robinson Recalde