Названы подешевевшие в России продукты

Огурцы, яйца и пшено сильнее всего подешевели в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Росстата.

Стоимость огурцов с начала января снизилась в среднем на 30 процентов, яиц - на 5 процентов, пшена - на 2,5 процента.

При этом за неделю с 16 по 21 июня огурцы подешевели на 6 процентов. Вслед за ними идут помидоры, подешевевшие на 4,5 процента.

Остальные продукты на указанной неделе подорожали. Цены на морковь выросли на 10,8 процента, на картофель - на 6,8 процента, на белокочанную капусту - на 4,6 процента. Фото ppstatic.pl