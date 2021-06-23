Ребенок погиб от удара током от холодильника в Ростовской области

В Ростовской области пятилетний ребенок погиб от удара током от старого холодильника. Трагедия произошла во вторник, когда мальчик находился дома у своей прабабушки, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета.

«Пятилетний мальчик, находясь в частном доме своей прабабушки, прикоснулся к бытовому незаземленному прибору - холодильнику старого образца, вследствие чего получил поражение электрическим током»,

- отметили в ведомстве.

Родственники мальчика сразу вызвали скорую помощь, но ребенок скончался, не приходя в сознание.

Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии. Осмотрено место происшествия, опрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы. Фото twimg.com