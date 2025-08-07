Население Карелии быстро спивается

В Карелии слишком много пьют, страдают алкогольными психозами, также в регионе расположено слишком много алкомаркетов. Это следует из комплексной программы республики «Сокращение потребления алкоголя в Республике Карелия» до 2030 года.

В документе говорится, что общая заболеваемость населения в республике за десять лет выросла на 27,6%. В регионе высокая заболеваемость болезнями, связанными с употреблением алкоголя. В прошлом году в республике впервые зарегистрировано 373 случая хронического алкоголизма (70,9 случая на 100 тыс. населения, в 2023 году – 74,5 случая на 100 тыс. населения). Это в два раза превышает среднероссийский показатель за 2023 год – 36,2 случая на 100 тыс. населения.

Отмечается, что алкогольные психозы наиболее точно отражают распространенность и степень тяжести зависимости от алкоголя. Их рост свидетельствует об утяжелении течения заболевания у больных хроническим алкоголизмом, увеличении объема потребления алкоголя.

В 2024 году в Карелии впервые зарегистрировано 150 случаев алкогольных психозов (28,5 случая на 100 тыс. населения). В 2023 году показатель составлял 37,1 случая на 100 тысяч населения, что значительно превышает показатель по России за 2023 год – 9,6 случая на 100 тысяч населения.

«В целом заболеваемость населения алкогольными расстройствами (алкогольные психозы, алкоголизм, пагубное употребление алкоголя) в 2024 году составила 122,7 случая на 100 тыс. населения, что в 1,9 раза выше значения аналогичного показателя по РФ в 2023 году (64,4 случая на 100 тыс. населения) и в 2,2 раза по СФЗО в 2023 году (56,3 случая на 100 тыс. населения)»,

- говорится в тексте.

Подсчитано, сколько пьют в республике. Так, показатель потребления алкоголя на душу населения за 2024 год составил 13,96 литра этанола, что значительно выше аналогичного показателя по отдельным субъектам Северо-Запада. Для сравнения – в Петербурге показатель 7,48 л, в Калининградской области – 9, 34 л, в Вологодской – 9, 19 и в Мурманской – 9, 29 л.

При этом в республике много торговых точек с алкоголем.

«Расчетное число торговых точек, реализующих алкогольную продукцию в республике Карелия, составляет 2,7 на 1000 человек населения, что значительно выше, чем в большинстве субъектов СЗФО (за исключением Вологодской области)».