Начинаем готовиться к настоящей весне

По данным гидрометцентра Карелии, завтра по республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер ночью западный, юго-западный, днем южных направлений умеренный. Температура ночью -3, +2°С, днем +7, +12°С.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер ночью западных направлений умеренный, днем южных - слабый.

Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем - мало меняться.