12 мая 2024, 18:37
Погода

Начинаем готовиться к настоящей весне

Погода в Карелии и Петрозаводске завтра, 13 мая

По данным гидрометцентра Карелии, завтра по республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер ночью западный, юго-западный, днем южных направлений умеренный. Температура ночью -3, +2°С, днем +7, +12°С.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер ночью западных направлений умеренный, днем южных - слабый.

Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем - мало меняться.

 

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
погода 13 мая 2024