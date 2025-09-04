На севере Карелии хотят построить гостиницу со SPA и морской вокзал

Морской вокзал и акватермальный курорт хотят создать на севере Карелии. О планах рассказали в региональном министерстве экономразвития.

В кемском Рабочеостровске хотят построить пассажирский морской вокзал с мариной для частных судов. По задумке объект должен стать транспортным узлом, обеспечивающим доступ туристов к Соловецкому архипелагу. Пристань оборудуют для обслуживания яхт и катеров. За счет этого надеются повысить привлекательность местечка и развивать водный туризм.

А в Беломорске надеются создать акватермальный курорт. В него войдет гостиничный комплекс, SPA-центр, ресторан, туристические и рекреационные объекты. Отдыхающие смогут укрепить здоровье, активно и культурно провести время.

Территории, где могли бы быть реализованы проекты, осмотрели сотрудники карельской корпорации развития.