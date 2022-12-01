На Литейном заводе приступают к серийному выпуску новой детали

Еще недавно при сборке двигателей для российских железнодорожных локомотивов использовали цилиндры из Германии. Благодаря санкциям сейчас заказ на производство необходимых деталей получил Литейный завод Петрозаводскмаш. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

«Наш завод приступает к серийному выпуску новой детали дизельного двигателя для тепловозов. На днях образцы отправили в Коломну, где производят такие двигатели. Знаете, о чем эта история? Она об успехах нашего флагманского предприятия в импортозамещении. Наладить высокотехнологичное производство удалось благодаря усилиям карельских специалистов»,

- поделился губернатор на своей странице «ВК».

Напомним, мощности данного производства позволяют отливать крупногабаритные изделия из чугуна массой до 150 тонн. И это единственное предприятие в России, которое обладает таким потенциалом. //Фото: vk.com/aparfenchikov.