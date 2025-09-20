На гору Воттоваара в ненастную погоду

Текст, фото: Антонина Кябелева

О горе Воттоваара я, конечно, была наслышана. Но место притяжения уфологов, шаманов, эзотериков и просто искателей приключений меня почему-то оставляло равнодушной. Все произошло случайно.

В пятницу 15 августа, лихорадочно собираясь на работу, я позвонила своей приятельнице по незначительному поводу. И услышала неожиданное предложение отправиться на следующий в однодневную поездку на гору Воттоваара. Долго размышлять было некогда, и я, придерживаясь принципа, что жизнь прекрасна еще и тем, что можно путешествовать, дала согласие.

Когда у меня выдалась свободная минутка, я посмотрела прогноз погоды. И ужаснулась. Синоптики предсказывали ливни, грозы, а в МЧС советовали сидеть дома и не высовывать носа. Но к моменту моего прозрения моя приятельница уже успела заказать тур и внесла предоплату. Я внутренне смирилась с поджидавшем меня испытанием, предусмотрительно захватив с собой резиновые сапожки, дождевик и сменную одежду.

Как выяснилось, поездку организовала местная компания. Она стоила 6 тысяч рублей на человека. Ровно в 9.15 утра, как и было обещано, к моему дому подкатил микроавтобус. Штормовое предупреждение отпугнуло туристов, и наша группа сократилась до шести любителей путешествий. С нами была супружеская пара школьных учителей из Питера и двое молодых людей из Нижнего Новгорода, которые приехали в Карелию исключительно ради Воттоваарры. Я про себя подумала, что у непогоды тоже есть свои плюсы, хотя бы не придется ходить по горе толпой.

От Петрозаводска до поселка Гимолы, рядом с которым находится турбаза «Вотто тур», ехать около трех часов. Нужно приготовиться, что две трети пути вы будете трястись по грунтовке. На турбазе, где можно перекусить в местной столовой и переодеться, нам дали примерно полчаса. Здесь обычно останавливаются самостоятельные туристы, которые хотели бы осмотреть гору без посредников.

От турбазы до горы еще 20 километров ужасной дороги, которую на обычном автомобиле без местного водителя, знающего все опасные участки, практически не преодолеть. Особенно в дождливую погоду.

Нас загрузили в видавшую виды «буханку», сиденья которой водитель предусмотрительно накрыл непромокаемой подстилкой. Мы поначалу подумали, что это ради нашего удобства. Но водитель, недовольно оглядев нас, объяснил, что ему нужно будет совершать в этот день не один рейс, и он не хочет, чтобы туристы сидели на мокрых сиденьях. Действительно, к этому моменту прогноз стал оправдываться и начался дождь.

Путь в 20 километров занял еще один час. Дорога оказалась не для слабонервных. Особенно, когда на встречу ехала такая же «буханка». По дороге мы встретили группу понуро идущих туристов, которые вынуждены были жаться к обочине, пропуская нашу машину.

Нас высадили на импровизированной остановке, опознать которую можно было по приколоченному к березе знаку. Почти на земле красовалась табличка, сообщающая, что мы прибыли к памятнику природы регионального значения. Информация была явно устаревшей. Еще в 2023 году постановлением правительства России был создан национальный парк «Воттоваара». С тех пор, утверждают местные жители, здесь появился разве что общественный туалет.

Сразу же от так называемой остановки начинается главная тропа, поднимающаяся высоко в гору. Нельзя сказать, что к восхождению нужно специально готовиться, но поход по Воттовааре требует немалых физических усилий. Особенно в ненастную погоду.

На удивление о моросящем дожде я быстро забыла. Наш гид Григорий увлеченно рассказывал об истории этого места, предлагая на выбор научную и антинаучную версии о сейдах (камнях на «ножках»), «мертвом» лесе, лестнице в небо, огромных валунах и странных деревьях, словно растущих корнями вверх. Когда Григорий скатывался на мистические сюжеты, наша группа бросала делать бесконечные фотографии и плотнее окружала гида.

Самая распространенная легенда гласит, что Воттоваара является гигантским культовым комплексом древних саамов, а знаменитые сейды являются местом для проведения обрядов шаманов. Однако ученые подтверждения этой версии так и не нашли. Считается, что гора Воттоваара возникла в результате движения ледника, который переносил с собой огромные валуны. Когда ледник растаял, некоторые валуны так и остались на вершинах других камней. Но, когда видишь идеально ровно разрезанные глыбы, уходящие на много метров вниз, то невольно начинаешь сомневаться в естественных силах природы.

В 2006 году на горе был сильный пожар. Оставшиеся от пожара деревья усиливают ощущение нереальности открывающихся пейзажей. Кажется, что ты попал в какой-то сказочный мир, полный тайн, неведомых сил и опасностей. Особенно красноречивы скрюченные деревья, словно перевернутые корнями вверх.

Григорий предупредил, что ничего с горы выносить нельзя. Он рассказал, что в его группе была женщина, которая вернулась буквально через год, чтобы положить обратно взятый ею камень. Якобы после того как она прихватила с горы сувенир на память, у нее в жизни началась «черная полоса»: муж ушел к другой, бизнес развалился, здоровье дало трещину. Впечатленные этим рассказом нижегородцы, которые по пути ели чернику, с тревогой спросили, можно ли собирать ягоды. Григорий улыбнулся, сообщив, что в небольших количествах это им не повредит.

Когда мы добрались до вершины горы, дождь прекратился, и мы оказались стоящими в облаке. Соседняя Финляндия, которую обычно хорошо видно с вершины, была недоступна. Но все были настолько погружены в загадочную атмосферу этого места, что кажется особенно не расстроились.

На горе есть и Хозяин – огромный валун, у подножья которого образовался своеобразный алтарь с подношениями – монетками, конфетами и другими подарками. Другое чудо – природный колодец в прямоугольном разломе между камнями. Говорят, здесь раньше купались женщины, мечтающие о ребенке.

Есть и небольшое озеро с высоким содержанием фосфора, расположенное в центре природного амфитеатра. Высокое содержание фосфора объясняют тем, что, возможно, озеро было местом жертвоприношений древних охотников.

По горе Воттоваара мы бродили четыре часа. Время пролетело мгновенно. К сожалению, посещение «Лестницы в небо» не входило в нашу программу. Это отдельная экскурсия, и до лестницы с тринадцатью ровными ступенями, созданными, как утверждают ученые, в результате естественных трещин и разломов, нужно добираться с другой стороны горы.

Под конец нашего похода выглянуло солнышко и нам открылись бесконечные лесные просторы. Но солнечные лучи словно растопили мистический образ Воттовары. Все вокруг вдруг обрело вполне реальные очертания обычного карельского пейзажа, лишенного зловещего магнитизма и таинственности.

Странно, но, возвращаясь обратно, почти не чувствуешь усталости. В начале двенадцатого часа ночи мы доехали до Петрозаводска.

Наш гид утверждал, что осень - самое красивое время для посещения горы. И сюда, действительно, хочется вернуться.