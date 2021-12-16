На Древлянке никого не убивали, пострадавший жив

Убийство, которого не было. В городской полиции журналистам Karelia.news рассказали, что же сегодня случилось на Древлянке.

Правоохранительные органы не подтвердили сообщения СМИ об убийстве на Лососинском шоссе, никакого тела мертвого человека не было. По информации МВД, днем полиция и скорая выезжали на вызов. Им сообщили о мужчине в крови, однако криминальной составляющей в этом случае не усмотрели.

Пострадавший жив, а травма, по сообщению журналистов, незначительная и, потерпевший мог случайно нанести ее себе сам. По информации издания, мужчину обнаружили во дворе с молотком. Ему оказали медицинскую помощь. Обстоятельства устанавливаются. (фото gubdaily.ru)