Мужчина арендовал участок земли в Карелии и не платил за него

В Карелии мужчина взял в аренду на 20 лет участок земли площадью 5000 квадратных метров под подсобное хозяйства. Договор был оформлен в 2024 году. Каждый год за аренду он должен был платить 631 447,81 рублей.

Но с июня 2024 года и по настоящее время плату он не внес. В итоге чиновники администрации Сортавальского округа и министерства имущественных и земельных отношений Карелии обратились в суд.

В результате суд взыскал с мужчины в бюджет округа задолженность по договору аренды в размере 504 758,29 рублей, а также пени в размере 67 405,93 рублей. В общей сложности мужчина должен будет выплатить 572 164,22 рублей, сообщили в суде.