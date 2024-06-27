Молодой военный из Карелии погиб в зоне СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Илья Нахаев. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.

Газета «Беломорская трибуна» сообщает, что военнослужащий был совсем молодым - он родился в 2001 году.

Церемония прощания с погибшим бойцом пройдет 28 июня с 11 до 12 часов в поселке Сосновец. Власти округа выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com