27 июня 2024, 10:13
Общество

Молодой военный из Карелии погиб в зоне СВО

В Беломорском округе простятся с Ильей Нахаевым

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Илья Нахаев. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.

Газета «Беломорская трибуна» сообщает, что военнослужащий был совсем молодым - он родился в 2001 году.

Церемония прощания с погибшим бойцом пройдет 28 июня с 11 до 12 часов в поселке Сосновец. Власти округа выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com

Обсудить
Метки: 
беломорский округ
Сосновец
илья нахаев
военнослужащий
СВО
гибель
новости Карелии