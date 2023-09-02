Молодого рабочего нашли внутри бетономешалки

Тело 29-летнего разнорабочего обнаружили утром 31 августа внутри производственной бетономешалки в городе Чебоксары.

СК по Чувашской республике организовал доследственную проверку. Следователи осмотрели место инцидента, опросили очевидцев. Что произошло и как молодой мужчина попал в бетономешалку, предстоит установить следователям.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, также устанавливают ответственных за охрану труда и технику безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. // фото unsplash.com/ Egor Ivlev