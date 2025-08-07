Молодежь Карелии все больше привлекают к труду

В Карелии 120 работодателей с начала года взяли к себе подростков. Всего в этом году планируется трудоустроить не менее 2 тыс. подростков, сообщает "РБК Карелия".

Чаще всего работодатели предлагают юным жителям Карелии заниматься благоустройством территорий, уборкой служебных помещений и введением информации в базы данных. Также подростки работают помощниками воспитателей, курьерами, почтальонами, сборщиками ягод и картофеля.

Зарплата подростков варьируется от 8 тыс. руб. до 47 тыс. руб. Также служба занятости прибавляет к этой сумме от 3,4 тыс. руб. до 4,2 тыс. руб. в зависимости от района работы, учитывая северный коэффициент. © «Петрозаводск говорит»