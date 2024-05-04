Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются на Пасху в Карелии

Облачная с прояснениями погода ожидается 5 мая в Карелии. Ночью мокрый снег и дождь в большинстве районов, сообщили в Гидрометцентре республики.

Днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут местами. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный и северный умеренный. Температура воздуха ночью составит +2, -3 градуса, местами будет до -7 градусов, днем +1,+6 градусов, на юге республики ожидается до +9 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный и северный умеренный. Температура воздуха ночью ожидается -1, +1 градус, днем будет +3, +5 градусов. Атмосферное давление будет расти. // фото: freepik.com