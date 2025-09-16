Минздрав Карелии рассказал, как уберечься от ОРВИ и гриппа осенью

Осень традиционно считается временем повышенного риска простудных заболеваний. Перепады температуры становятся серьезным испытанием для организма и снижают устойчивость к вирусам.

Министерство здравоохранения Республики Карелия опубликовало рекомендации, как снизить вероятность заражения ОРВИ в осенний сезон.

Чтобы помочь организму справляться с осенними нагрузками, специалисты советуют: одеваться многослойно, пить теплые напитки, регулярно проветривать помещения каждые 2–3 часа.

Кроме того, специалисты напомнили, что вакцинация – самый эффективный способ профилактики гриппа. По данным Минздрава Карелии, с начала кампании по иммунизации против вирусов сезонного гриппа в республике уже вакцинировались более 42000 человек, в том числе почти 18000 детей. Бесплатно сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных прививочных пунктах.

В рамках национального календаря профилактических прививок в Карелии будут вакцинированы 60% жителей. Это позволит создать хороший иммунный барьер на пути распространения инфекции. Профилактику заболеваний проводим в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь»,

- сообщили в ведомстве.

О других способах заботы о здоровье можно прочитать в официальном сообществе Минздрава Карелии во «ВКонтакте», где регулярно публикуются полезные материалы.

Фото: Минздрав Карелии