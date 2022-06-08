Михаил Гольденберг: «Умные вещи делают нас лучше, добрее, отзывчивее»

Автор иллюстрированного сборника этнографических очерков - Екатерина Логвиненко.

В основу издания легли статьи, которые научный сотрудник музея публиковала в своем блоге в течение пяти лет. Автор рассказала, что пользовалась местной краеведческой литературой, изданиями ученых этнографов Карельского научного центра РАН и даже словарями.

В сборнике отразились также результаты экспериментов и мастер-классов, проведенных Национальным музеем при подготовке этнографической экспозиции в 2012-2013 годах.

Главные герои книги – предметы крестьянского обихода, хранящиеся в этнографическом собрании музея.

«Мы давно мечтали о такой книге с тем, чтобы человек мог познакомиться с фондами нашего музея»,

- сказал директор Национального музея Михаил Гольденберг.

Он подчеркнул своевременность выхода «Умных вещей», противопоставив день вчерашний эпохе «императивного нажатия кнопок» - становимся ли мы лучше и добрее?

«Сегодня нас окружает множество умных вещей, но что с нами случится, если отключат электричество и интернет?»,

- размышляет Екатерина Логвиненко.

Книга издана в рамках празднования 150-летия со дня основания Национального музея при финансовой поддержке Минкультуры Карелии и самого музея.