Мессенджер WhatsApp добавит в свой функционал паузу

Популярный мессенджер WhatsApp расширяет опции для пользователей. В будущих обновлениях сервиса появится возможность ставить запись голосовых сообщений на паузу, сообщает WABetaInfo.

Для этого в интерфейсе чата мессенджера появится кнопка паузы и возобновления записи сообщений. Перед отправкой записи пользователи смогут прослушать и удалить голосовое сообщение, передает «Газета.ру». Новая возможность уже доступна для бета-тестеров на iOS. В ближайшее время она появится на тестовых версиях для Android.

Ранее в WhatsApp была добавлена опция, позволяющая связаться с техподдержкой в отдельном чате. Чтобы сообщить о какой-то проблеме в работе приложения, нужно перейти в меню «Настройки» - «Помощь» - «Напишите нам». Ранее сообщалось, что в мессенджер добавят функция рисования на фотографии. (фото pixabay.com, E1N7E)