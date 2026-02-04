Мертвого учителя нашли в российской школе

В Екатеринбурге в одной из школ найдено тело умершего учителя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы города.

Отмечается, что мертвую учительницу обнаружил охранник. Женщина работала допоздна, предполагается, что ей могло стать плохо. Телесных повреждений на теле не было.

По факту смерти педагога проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

