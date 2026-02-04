Карелия приняла участие в форуме «Малая Родина - сила России» в Уфе

Глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин принял участие в региональных днях III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», которые прошли в Республике Башкортостан.

Это масштабное мероприятие стало важной площадкой для обмена опытом и обсуждения ключевых вопросов развития муниципальных образований нашей страны. Программа форума была чрезвычайно насыщенной: работали тематические секции, проходили экспертные дискуссии, представлялись лучшие практики муниципального управления,

- рассказал Сергей Крупин.

На площадках Форума обсуждались ключевые темы, посвященные экономическому развитию муниципалитетов и устойчивому развитию территорий.

Президент России неоднократно подчеркивал важность активного участия муниципалитетов в формировании общенациональной повестки развития. Экономическая сфера также не является исключением. Сегодня мы можем говорить о том, что муниципальный уровень — это ключевая точка роста национальной экономики. Именно здесь зарождается и развивается реальная инициатива, формируются условия для малого и среднего бизнеса, создаются рабочие места и улучшается качество жизни граждан. По направлениям финансов и бюджета, экономики муниципалитета и устойчивого развития территорий в базе ВАРМСУ собрано порядка 5 тысяч муниципальных практик, и развитие в этом направлении продолжается. Поддержка муниципалитетов и обмен лучшими практиками — важные факторы для стабильного развития регионов и экономики страны,

— сказала Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления.

Участники могли лично общаться с министрами, задавать вопросы и обсуждать актуальные проблемы на местах. Диалог не сводился к одностороннему информированию - муниципалитеты получили разъяснения по федеральным инициативам и программам, министры напрямую могли узнать о реальной ситуации в малых городах и сельских территориях, о специфике локальных проблем. В ходе обсуждений министры предоставляли свои контактные данные для дальнейшей связи, что позволит оперативно направлять обращения по насущным вопросам, получать консультации в режиме реального времени, ускорить решение проблем на местах за счёт прямого взаимодействия с профильными ведомствами.

Наша задача в рамках региональных дней найти решение вопросов в сфере местного самоуправления, которые позволят жителям в каждом конкретном уголке страны жить лучше, создавать условия для развития муниципалитетов и территорий,

— сказал Евгений Грачев, заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике.

Специалисты отмечают, что такой формат создаёт эффективную обратную связь между федеральным центром и муниципалитетами. Министры получают «срез» реальных потребностей территорий, а местные власти — инструменты для оперативного решения вопросов.