Скользкая горка помешала пожарным быстро добраться до горящего гаража

Утром 4 февраля в Сортавале на улице Лесная, 47, рядом с частным домом вспыхнул гараж.

Спасателям сообщили о возгорании в 07:40 и, по информации 38-й пожарно-спасательной части, подразделения прибыли в район пожара в считанные минуты. Но дальше возникло внезапное препятствие в виде крутой и скользкой горки.

«В связи с тем, что крутая горка к месту пожара не обработана противоголедными средствами пожарная техника не смогла заехать»,

- сообщили пожарные.

Расстояние от горки до горящего гаража превышало 200 метров. Спасатели смогли подъехать по альтернативному проезду.

Пожарные ликвидировали возгорание, вынесли в безопасное место газовый баллон. По предварительной информации в гараже был снегоход. Причину возгорания предстоит установить. Также из-за высокой температуры оказалась повреждена обшивка дома.

